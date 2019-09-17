Смоленск, , 17:05 — REGNUM Второй сотрудник Росгвардии, пострадавший в результате наезда БТР в ходе учений под Смоленском, выписан из больницы и в ближайшее время вернётся на службу. Об этом сообщила пресс-служба Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

«Второй военнослужащий, получивший травму на учениях под Смоленском, выписан из медицинского учреждения. Его состояние оценивается как удовлетворительное. В скором времени он приступит к выполнению служебных обязанностей», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 16 сентября, под Смоленском при проведении учений двое сотрудников Росгвардии попали под бронетранспортёр — водитель не увидел их из-за дымовой завесы. Один из пострадавших от полученных травм скончался. Росгвардия и прокуратура проводят проверки по данным фактам.

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