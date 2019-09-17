Смоленск, , 17:00 — REGNUM Смоленский городской совет депутатов рассмотрит проект памятника сотрудникам Росгвардии, погибшим при исполнении служебного долга, в ходе сентябрьской сессии.

По информации «Смоленской народной газеты», вопрос будет рассмотрен в горсовете по просьбе главы города Андрея Борисова. Памятник планируется поставить в сквере на территории мемориального комплекса «Памяти смолян, погибших при исполнении служебного долга». Камень в основание памятника, сообщают СМИ, уже заложен.

Это будет уже вторая попытка согласовать проект памятника сотрудникам Росгвардии, погибшим при исполнении служебного долга. Вопрос был рассмотрен на заседании комиссии горсовета по социальной сфере, а затем вынесен в августе на сессию. Однако большинство депутатов высказались против установки памятника, засомневавшись в его целесообразности: на проспекте Гагарина есть памятник сотрудникам силовых ведомств, погибшим при исполнении долга.

Между тем, в августе депутаты согласовали установку другого памятника — воинам-железнодорожникам, восстановившим в годы Великой Отечественной войны железнодорожные узлы города Смоленска. Памятник появится у главного входа в железнодорожный вокзал.