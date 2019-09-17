Москва, , 16:59 — REGNUM Cпецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков считает мессенджер Telegram более предпочтительным, чем WhatsApp с точки зрения безопасности. Об этом он заявил 17 сентября РИА Новости.

«Выбирая между использованием решения WhatsApp и использованием решения Telegram, совершенно очевидным является выбор решения Telegram с точки зрения безопасности коммуникаций», — сказал Песков, добавив при этом, что сам пользуется обоими мессенджерами.

Как передавало ИА REGNUM, накануне экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предостерёг государственных служащих от использования мессенджеров Telegram и WhatsApp, заявив, что обе эти программы «чрезвычайно опасны» из-за низкого уровня шифрования.

Напомним, что Роскомнадзор уже почти полтора года продолжает тщетные попытки заблокировать Telegram на территории России из-за отказа администрации мессенджера предоставлять ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей без решения суда.

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