Казань, , 16:59 — REGNUM Более 2 тысяч нарушений при организации расселения жителей аварийного жилья было выявлено Прокуратурой Приволжского федерального округа (ПФО). Об этом заявил заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев 17 сентября, сообщает Инказан.ру.

По словам Зайцева, основным видом нарушений при расселении граждан из аварийного жилья является несвоевременное признание жилья аварийным. Проволочки в процессе учета аварийного жилья, по его мнению, связаны с тем, что руководители регионов не желают «брать на себя обязательства, требующие финансовых затрат».

При этом Зайцев отметил, что существует проблема медленного финансирования ликвидации аварийного жилья.

Массовые нарушения при расселении граждан были выявлены прокурорской в Татарии, Удмуртии, Кировской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской области. После прокурорской проверки в этих регионах были изданы законы «о признании домов аварийными и подлежащими расселению».

Напомним, в Казани разработана и введена в действие программа расселения аварийного жилья до 2025 года. В соответствии с программой в Казане будет переселено из аварийного жилья 1,4 тыс. горожан из 51 аварийного здания. На реализацию программы выделено 893,9 млн руб.

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