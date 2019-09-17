Волгоград, , 16:57 — REGNUM В Красноармейском районе Волгограда построят школу на тысячу мест. Это будет уже третье образовательное учреждение в области, в котором смогут обучаться столько школьников. На возведение объекта регион получит субсидию из федерального бюджета по результатам конкурсного отбора Минпросвещения России, сообщили 17 сентября в пресс-службе администрации области.

Новую школу предполагается расположить на улице 2-й Штурманской. Объект будет похож на два реализованных проекта: школу «Долина знаний» в Волгограде и «Радугу успеха» в Камышине. В общеобразовательном учреждении разместят 40 классов, многофункциональные спортивные залы, школьный деловой центр, актовый зал на 336 мест, библиотеку, лингафонные кабинеты, современный пищеблок, профильные мастерские и лаборатории. Снаружи обустроен спортивный городок с несколькими площадками, стадион с беговыми дорожками. Школы адаптированы для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В планах региональных властей до 2024 года также построить 25 детских садов суммарным объёмом на 3 909 мест.