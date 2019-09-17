Красногорск, , 16:47 — REGNUM В Московской области в рамках программы надзора за безнадзорными животными за первое полугодие 2019 года вакцинировали и стерилизовали 6 тыс. бродячих кошек и собак. Об этом сообщается 17 сентября на портале правительства Подмосковья.

Согласно представленной на портале инфографике, региональная программа надзора основана на принципе ОСВВ («отлов-стерилизация-вакцинация-возврат»). Она запущена для гуманного сокращения популяции безнадзорных животных и профилактики распространения бешенства. На данные цели из бюджета Московской области в 2019 года выделили 255 млн рублей. По данным правительства региона, стерилизация и вакцинация каждого кабеля обходится в 8680 рублей, суки — в 12 060 рублей, кота — в 6230 рублей, кошки — 9520 рублей.

По данным правительства Московсковской области, для отлова бродячих животных проводят регулярные объезды территорий мобильной группой ветеринаров. Также о безнадзорных кошках и собаках узнают из жалоб, оставленных жителями на портале «Добродел». После отлова животных осматривает специалист, затем ему делают прививку от бешенства, маркируют (в ухо животного вставляется специальная пластиковая бирка), кастрируют и помещают на двухнедельный карантин. По окончании карантина собак и кошек передают в государственные и частные приюты области, откуда они либо попадают к новым хозяевам, либо возвращаются в свою среду обитания. Всего в области работает свыше 20 государственных приютов для безнадзорных животных.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Московской области отловили свыше 9 тыс. безнадзорных животных.

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