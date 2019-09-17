Москва, , 16:46 — REGNUM Мастера народно-художественных промыслов и ремесленники привезли свои изделия на выставку «Подарки, предметы интерьера. Осень 2019». Соответствующее сообщение опубликовано на выставочном портале totalexpo.ru.

Выставка открылась сегодня, 17 сентября. Она продолжит работу до 20 сентября. Место проведения — выставочный комплекс «Гостиный двор».

Среди участников — 500 компаний из России, Украины, КНДР, Южной Кореи, Китая.

Некоторые из российских — победители и призеры региональных конкурсов для малого и среднего бизнеса «Бизнес-признание» и «Лучший по профессии в сфере потребительского рынка».

Компания «Волховская роспись» продемонстрирует сувениры с традиционными историческими орнаментами, «Массив Деко» — картины-принты на деревянных досках по оригинальным рисункам ленинградских художников или по фото заказчика.

Мастерская авторских украшений «Cosmicbead» покажет изделия ручной работы авторского дизайна из эко-материалов, выполненные из керамики, черного и белого фарфора, покрытых глазурью и позолотой.

«Nevo» привезла интерьерную керамику, посуду, сувениры, выполненные в древних художественных традициях с использованием современных технологий.

Представлены также крупные компании. Например, Гжельский фарфоровый завод, Конфаэль и даже Генеральное выставочное управление КНДР.