Москва, , 16:42 — REGNUM Такие случаи, как недавнее изнасилование в Саратове, в очередной раз ставят вопрос о возвращении в России смертной казни. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 сентября заявил член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич.

«Этот вопиющий, просто кричащий случай побуждает меня вновь поднять вопрос о возвращении смертной казни. Я имею в виду виновных в преступлениях на сексуальной почве, педофилов, серийных убийц, террористов, коррупционеров типа Захарченко», — заявил Клинцевич.

По его мнению, в некоторых случаях потенциальных преступников от совершения противоправных действий может остановить лишь угроза смертной казни.

«Какое наказание, соразмерное содеянному, он (преступник) должен понести, если, конечно, вина его будет доказана? Семь или десять лет отсидки? Но ведь это уже было. Таких нелюдей может остановить только неотвратимость наказания в виде смертной казни», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в Саратове врач одной из городских поликлиник Кировского района подверглась сексуальному насилию — женщина пострадала при исполнении своих служебных обязанностей, когда попросила подозреваемого указать ей нужный адрес дома.

Как выяснилось, подозреваемый был ранее трижды судим, в том числе за убийство, за которое он отсидел семь лет в колонии.