Рязань, , 16:40 — REGNUM Российский певец Дима Билан в качестве добровольного пожарного приехал тушить горящие торфяники. Фото и видео с места события артист опубликовал на своей официальной странице в социальной сети. По словам певца, эта поездка планировалась в течение двух месяцев, и он получил колоссальный опыт.

В аккаунте Билана нет точного упоминания, где происходит борьба с огнём. Однако некоторые рязанские СМИ утверждают, что певец посетил Рыбновском район Рязанской области. Артист написал, что вдохновлён теми, кто тушит пожары, это скромные, но в тоже время очень сильные люди.

https://www.instagram.com/p/B2gTJihi3x2/