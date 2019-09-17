Ростов-на-Дону, , 16:31 — REGNUM Депутат Госдумы Виталий Милонов(«Единая Россия») считает, что учителя-мужчину стоит уволить из ростовской школы за любовь к макияжу и маникюру.

«Категорически нельзя [допускать его до занятий]. Что значит, нет претензий как к педагогу? Резко все забыли, что учитель в школе — это не только носитель неких знаний, это еще тот, кто эти знания вкладывает в голову. Этот тот, кто занимается учебным и воспитательным процессом. Советовал бы его уволить. Категорически уволить с записью, что ему недопустимо работать ни в детских, ни в образовательных учреждениях. Ни в каком роде», — цитирует Милонова издание «Политика Сегодня».

ИА REGNUM напоминает, что сообщение об учителе-мужчине одной из школ Ростова-на-Дону, который не пренебрегает макияжем и маникюром, вызвало общественный резонанс. Часть горожан встала на защиту педагога, часть выступила за его увольнение. При этом председатель Ростовской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФИгорь Лалетин считает, что после общественного резонанса педагога заставят уволиться из образовательного учреждения.

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