Липецк, , 16:27 — REGNUM В Липецке произошли кадровые перестановки в руководстве двух учреждений здравоохранения, сообщил портал Gorod48.

Главный врач ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед» Владимир Ковалев возглавит городскую поликлинику № 9, а главным врачом больницы № 4 назначили Юлию Агапову. До этого она заведовала пульмонологическим отделением больницы «Свободный Сокол».

Новую должность получит и бывший главврач ГУЗ «Липецкий областной противотуберкулезный диспансер» Алексей Коростелев. Пока на его место не назначен новый руководитель, исполнять обязанности главврача будет Ирина Гапотченко.