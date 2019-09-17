Москва, , 16:15 — REGNUM Глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин подал в Следственный комитет жалобу на ГБУ «Автомобильные дороги» в связи с парадом коммунальной техники. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Как отметил муниципальный депутат, в Москве в связи с парадом коммунальной техники образовались пробки из-за перекрытия центра города.

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Кроме того, из бюджета столицы на проведение мероприятия было выделено 120 млн руб. По мнению Яшина, это нецелесообразные расходы, так как по уставу ГБУ «Автомобильных дорог» обязательное проведение парадов не предусмотрено.

Он также отметил возможную взаимосвязь парада коммунальной техники с судебными исками к организаторам протестных акций с требованиями возместить нанесенный городскому хозяйству ущерб.

Напомним, что парад коммунальной техники прошел в Москве 14 сентября. В мероприятии приняли участие около 700 единиц техники, среди которых были машины ГБУ «Автомобильные дороги», а также специализированная и аварийно-спасательная техника «Мосводоканала», «Мосгаза», «Мосводостока», «Гормоста».

Движение автомобилей было закрыто на всем протяжении проспекта Сахарова от Бульварного кольца и улицы Маши Порываевой. Часть проспекта была открыта для движения с 15:00.

Ранее столичные суды зарегистрировали несколько исков к организаторам протестной акции 27 июля.

Например, ГУП «Мосгортранс» попросил взыскать ущерб, причиненный простоем в размере более 1,2 млн рублей, ГБУ Москвы «Автомобильные дороги» оценивает ущерб в 11,5 млн рублей, ООО «Анкор» (предоставляет услуги питания на ул. Тверская) требует взыскать 552 тысяч рублей. Коптевский суд получил иск Московского метрополитена к организаторам акции на 54 тысяч рублей.

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