Москва, , 16:07 — REGNUM 22 сентября 2019 года во время крупнейшего бегового события России — Московского марафона «Книгой рекордов России» будет зафиксировано 2 новых рекорда — самое большое количество участников марафона в России и самая большая команда по количеству участников одного трудового коллектива.

Забег включает 2 дистанции — на 42,2 км и на 10 км. В марафоне впервые примет участие самое большое количество сотрудников одного трудового коллектива, а именно 170 человек от холдинга «ГУТА». Во-первых, это связано с поддержкой национального проекта «Здравоохранение», стимулированием сотрудников к здоровому образу жизни, а цифра участников символична и обусловлена 170-летием флагмана российских кондитеров, старейшей отечественной фабрики «Красный Октябрь». Ведущие топ-менеджеры и подготовленные предыдущими марафонами сотрудники бегут 42,2 км, а новички, среди которых 3-е и 4-е поколения династий кондитеров, желающие принять участие в этом событии — 10 км.

Все эти годы фабрика сохраняет традиции, в тоже время, находясь в авангарде новейших технологий.

Кроме того, чтобы всем участникам московского марафона легче было преодолевать дистанции, в «стартовый пакет» каждого бегуна входит скромный подарок от кондитеров легендарной фабрики, источник углеводов — шоколадный батончик.