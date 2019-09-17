Самарканд, Узбекистан, , 15:59 — REGNUM В аэропорту Самарканда приступили к строительству нового терминала, что в будущем позволит увеличить частоту рейсов до 20 в сутки, сообщили в пресс-службе хомаи (главы) региона.

В аэропорту также планируется реконструировать взлетно-посадочную полосу, расширить ангары для самолетов, а также усовершенствовать радиолокационные системы. После реализации этих проектов аэропорт сможет обслуживать 600 пассажиров в час.

Напомним, в июне 2019 года заместитель министра транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов заявил, что новый терминал аэропорта в Ташкенте, построенный летом 2018 года, является временным решением для разгрузки основного здания.

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