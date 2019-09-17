Махачкала, , 15:58 — REGNUM В Дагестане задержан мужчина, которому прислали посылку с фальшивыми деньгами на сумму 3 млн рублей. Получателем оказался уроженец села Оркачи Хунзахского района, пишет «Молодежь Дагестана».

По данным издания, его задержали по подозрению в причастности к организованной группе, которая распространяла фальшивые денежные знаки на территории региона.

Посылка, которую он получил на автостанции Махачкалы, была отправлена ему автобусом из Москвы.

«В посылке находились 600 купюр достоинством пять тысяч рублей каждая, имеющие явные признаки подделки», — пишет «Молодежка».

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