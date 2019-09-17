Москва, , 15:50 — REGNUM В разных регионах России 14 сентября, в первый день проведения акции «Сохраним лес», высажено около 500 тыс. деревьев разных пород, сообщили в Минприроды РФ.

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Особую активность проявили регионы РФ, пострадавшие в 2019 году от лесных пожаров. Так, посадки саженцев произвели в Якутии, Бурятии, Красноярском и Забайкальском краях, Иркутской области.

Кампания «Сохраним лес» по восстановлению лесов проходит в рамках национального проекта «Экология». До 31 октября 2019 года планируется высадить около 30 млн деревьев в 80 регионах России.

Как сообщало ИА REGNUM, 80 тысяч саженцев сосны было высажено активистами в Красноярском крае в рамках федеральной акции «Сохраним лес».

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Иркутские участники акции «Сохраним лес» перевыполнили план