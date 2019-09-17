Москва, , 15:42 — REGNUM Законопроект, расширяющий право на звонок при задержании сотрудником полиции, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября.

Прописывается, что право задержанного лица на один телефонный разговор в целях уведомления близкого родственника (родственника) или близкого лица о своем задержании и месте нахождения осуществляется задержанным лицом в присутствии сотрудника полиции.

Поправками в закон «О полиции» на сотрудников полиции возлагается обязанность сообщать близкому родственнику (родственнику) или близкому лицу пострадавшего от преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев о принятых мерах помощи, а также информацию о направлении пострадавшего в медицинскую организацию при наличии сведений об этом в возможно короткий срок. Срок — не позднее 24 часов.

Меняется и порядок информирования собственника о случаях проникновения. О каждом случае проникновения сотрудника полиции на земельный участок собственник информируется в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента проникновения. Речь идет о случаях, когда проникновение происходит в отсутствии собственника.