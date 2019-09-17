Санкт-Петербург, , 16:23 — REGNUM В Петербурге будет создана новая трамвайная линия от станции метро «Купчино» в жилые районы Шушары и Славянка Пушкинского района, страдающие от плохой транспортной связи с городом.

Трамвай Дарья Драй © ИА REGNUM

«В мае 2018 года были подведены итоги конкурса. В ближайшее время начнется разработка проекта», — приводит издание «Петербургский дневник» слова вице-губернатора Петербурга Эдуарда Батанова.

Выигравшая конкурс компания «БалтНедвижСервис» готова выполнить работы за 58,1 млрд рублей, построив трамвайную линию длиной 21 км с 15 остановками. В случае реализации этого проекта от Купчино до Славянки можно будет доехать на трамвае за полчаса.

На проектирование и подготовку участков уйдет два года, еще примерно три года — на само строительство трамвайных путей и остановок. Как ожидается, на первом этапе трамвай свяжет станцию «Купчино» и поселок Шушары. На втором этапе трамвайная линия дойдет до Славянки.

Читайте также: Трамвай «Чижик» из Петербурга могут продлить в Ленобласть

Напомним, что Смольный намерен привлечь инвесторов для создания линий скоростного трамвая в пригороды Петербурга. Также есть планы продлить линию частного трамвая «Чижик», проект которого развивается в Красногвардейском районе Петербурга, до ближайшего города Всеволожск в Ленинградской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Смольный отказался от проекта скоростного трамвая в Петергоф

В то же время власти пока свернули проект, согласно которому предполагалось построить линию скоростного трамвая от станции метро «Кировский завод» до Петергофа, охватив по пути крупный жилой комплекс «Балтийская жемчужина». Проект признан неэффективным.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге запустили трамвай в режиме «как метро»