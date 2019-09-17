В начале августа 2019 года был назначен новый подрядчик для ремонта зала конгрессов Дворца науки и культуры в Варшаве. Как пояснил управляющий дворца Рафал Кремень, работы должны быть завершены к 2024 году. Городские власти Варшавы выделили на ремонт 180 млн злотых (около 46 млн долларов).

Варшава, , 15:33 — REGNUM Капитальный ремонт зала конгрессов был начат ещё в 2014 году. Тогдашний президент (мэр) Варшавы Ханна Гронкевич-Вальц заявляла, что ремонт продлится два года. Как пишет газета «Super Express», с тех пор потрачено 10 млн злотых, но всё, что сделали, — вынесли кресла, демонтировали сцену и сорвали старый пол.

Варшавский активист Ян Спевак указывает, что десять лет ремонта зала, — это в три раза дольше, чем продлилось строительство всего Дворца науки и культуры.

«5 лет зал закрыт, и там ничего не происходит. Беспрецедентный скандал, который уже принес несколько десятков миллионов злотых убытков. Мы требуем отставки и аудита в компании», — написал Спевак в Твиттере. Активиста поддержал заместитель министра юстиции Себастьян Калета, который возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на мэра Варшавы от либеральной «Гражданской платформы» Рафала Тшасковского.

Дворец науки и культуры, расположенный в центе Варшавы, является одним из десяти самых высоких зданий в Европе. Он был построен в 1952—1955 годах по советскому проекту, на средства СССР и советскими рабочими в качестве подарка польскому народу.

Первоначально дворец носил имя И.В. Сталина, и неофициально его до сих пор иногда называют «дворцом Сталина». Долгие годы он был главной архитектурной доминантой польской столицы. После 1989 года некоторые политики предлагали снести дворец, но после было решено «подавить» его строительством множества сопоставимых по высоте зданий в центре Варшавы. Это коммерчески выгодное предложение было реализовано.