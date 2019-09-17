Москва, , 15:28 — REGNUM Савёловский суд Москвы оштрафовал дизайнера Константина Коновалова на 10 тыс. рублей. О решении суда мужчина сообщил в Twitter.

Акция протеста Антонова Дарья © ИА REGNUM

27 июля перед началом несогласованной акции дизайнер сфотографировал автозаки, стоявшие у здания мэрии. Его задержали сотрудники Росгвардии. В ходе задержания Константину сломали ногу и раздавили наушник.

В данный момент мужчина находится в больнице, административное дело было рассмотрено без его участия.

Судя по данным базы Савёловского суда, дизайнера привлекли к ответственности по ст. 20.2, ч.5 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

В пресс-службе суда подтвердили, что на Коновалова наложен штраф в размере 10 000 рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мужчину, бросившего урну в сотрудника Росгвардии 27 июля приговорили к 3,5 годам колонии.

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