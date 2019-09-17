Улан-Удэ, , 15:18 — REGNUM В Бурятии выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований в республиканской клинической больнице скорой помощи. Об этом по итогам проверки рассказали ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

В частности, в больнице «не соблюдались требования, предъявляемые к помещениям, освещению, внутренней отделке помещений, к условиям труда, санитарному содержанию, а также к организации и проведению дезинфекционных мероприятий». Кроме того, отсутствовал должны контроль над своевременной вакцинацией работников.

«В больнице не учитывались основные принципы и нормы лечебного питания, питание пациентов не соответствовало лечебным показаниям по пищевой ценности и химическому составу», — отметили в управлении.

При проведении эндоскопических вмешательств, оказании антирабической помощи, мероприятий по раннему выявлению туберкулеза и других врачи не соблюдали требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.

Сотрудники Роспотребнадзора выдали предписание устранить все выявленные нарушения. При этом должностные лица были привлечены к административной ответственности, материалы дела направлены в суд.