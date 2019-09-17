Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского развернёт выставку интерактивной экспозиции в терминалах А и В международного аэропорта «Калуга», сообщает 17 сентября корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания рабочей группы по реализации проекта «Великие имена России» на территории Калужской области.

Калуга, , 16:14 — REGNUM Участники встречи рассмотрели предложения разработчиков логотипа, фирменного стиля с привязкой к имени К. Э. Циолковского АО «Международный аэропорт «Калуга». Принятие решения о выборе варианта состоится на основе мнения жителей региона, которое они смогут выразить путем голосования. Помимо логотипа и фирменного стиля, калужский аэропорт должен получить памятник великому русскому космисту Константину Эдуардовичу Циолковскому и информационную стелу. Работы на конкурс будут приниматься до 1 ноября 2019 года.

Ранее более 92 тыс. жителей РФ приняли участие в выборе имени для международного аэропорта в Калуге. По мнению калужских краеведов, присвоение аэропорту в калужском пригороде Грабцево имени основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского, который жил и работал в Калуге и области, логично.

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