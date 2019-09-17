Луганск, , 15:21 — REGNUM Украинские формирования продолжают наращивать количество военной техники в зоне конфликта, заявил 17 сентября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

«Нашей разведкой отмечено прибытие в оккупированный ВСУ населённый пункт Дмитровка трёх танков, а в районе населённого пункта Войтово зафиксировано перемещение трёх бронетранспортеров. В посёлке Передельское, в непосредственной близости от жилых домостроений противник разместил два бронетранспортера и одну бронированную разведывательно-дозорную машину», — рассказал он.

Филипоненко отметил, что вся обнаруженная техника принадлежит 46-й бригаде ВСУ. Он также добавил, что в районе населённого пункта Золотое была зафиксирована украинская бронемашина.

Ранее пресс-служба Народной милиции ЛНР сообщила, что за минувшие сутки украинские формирования четыре раза обстреляли территорию ЛНР. В результате погиб один военнослужащий Народной милиции, ещё двое ранены.

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