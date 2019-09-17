Рига, , 15:03 — REGNUM

Эстонский спасательный департамент провёл масштабные проверки школьных и дошкольных учебных учреждений страны, во время которых были выявлены массовые недочёты систем безопасности. Из 227 проверенных учреждений только 74 соответствовали требованиям, пишет сегодня, 17 сентября, портал эстонской газеты Postimees.

Результаты признаны «неутешительными», отмечает издание. В первую очередь нарушения обнаружены в системах раннего обнаружения возгорания и планах по эвакуации учащихся и персонала: пути эвакуации захламлены, в некоторых заведениях вовсе отсутствовали противопожарные двери, неудовлетворительной признана общая система безопасности в некоторых школах и детсадах.

Пожарные подчёркивают, что меньше всего претензий к самим зданиям, а большинство нарушений именно в отсутствии организованных действий при ЧП.

Возбуждено 45 дел об административном нарушении. В Эстонии в общей сложности действует порядка 600 детсадов, 530 школ и 19 вузов.