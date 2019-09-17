Рязань, , 15:32 — REGNUM Рязанская областная школа юных экскурсоводов начала свою работу в областной научной библиотеке имени Горького. Занятия будут идти весь учебный год. Записаться в школу могут подростки в возрасте 13−17 лет, сообщили 17 сентября в пресс-службе министерства образования и молодёжной политики региона.

Ведущие историки, краеведы, экскурсоводы Рязанской области проведут для юных экскурсоводов-волонтёров мастер-классы. Занятия будут проходить на базе учебных заведений региона, а в декабре 2019 года заработает дистанционное обучение — к организаторам присоединятся Касимов, Спасск, Скопин и другие муниципалитеты.

Школу юных экскурсоводов создали при поддержке областного Центра детско-юношеского туризма и краеведения. Планируется, что обучение пройдут порядка 200 человек.