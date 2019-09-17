Москва, , 14:55 — REGNUM Движение в сторону центра Москвы по проспекту Вернадского перекрыто в связи с ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы.

На западе города столкнулись машина скорой помощи, легковая машина и автобус. В результате ДТП пострадали три человека. Авария произошла у дома 111 по проспекту Вернадского. На месте происшествия работают оперативные службы.

В пресс-службе Центра организации дорожного движения москвичам порекомендовали заранее выбирать пути объезда.