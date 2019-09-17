Магас, , 14:50 — REGNUM В Ингушетии планируется создать инновационные павильоны на солнечных батареях для сотрудников полиции. Первый из них будет построен в городе Магасе. По словам мэра города Беслана Цечоева, аналогов такого павильона нет в мире.

«В ближайшее время на въезде в Магас появится необычный, суперсовременный павильон ДПС, разработанный по нашему индивидуальному проекту и не имеющий аналогов в мире», — написал он на своей странице в Instagram.

Среди современных новшеств, которые будут отличать пункт ДПС, градоначальник перечислил автоматические двери, кондиционер, подогрев пола и скамеек. Кроме того, полицейским будут предоставлены все возможности для связи — вайфай, подзарядка телефонов, коммутатор связи с центром управления. В довершение всего Цечоев удивил тем, что такой пункт ДПС будет оборудован электронной библиотекой, телевизором и электронной картой.

«Это не только обеспечит удобство и качество работы сотрудников дорожно-патрульной службы, но и придаст буквально «с порога» дополнительный неповторимый колорит древнего и самого инновационного города России», — подчеркнул мэр.

Напомним, ранее в Ингушетии открылись инновационные остановки общественного транспорта, оснащенные теплым полом, скамейками с подогревом и теплым обдувом для просушки брюк и обуви в осенне-зимнее время, солнечными батареями, кондиционером, электронной библиотекой и кофейным автоматом.