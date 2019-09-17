Москва, , 14:42 — REGNUM «Инициатива группы депутатов от партии «Единая Россия» о запрете продажи алкоголя в помещениях меньше 20 кв. метров видимо аргументирована необходимостью обеспечить общественный порядок и права граждан на тишину и отдых в местах проживания, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

Отдел с алкогольной продукцией Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«С другой стороны, масштаб проблемы, мало соответствует статусу федерального законодательного органа. Есть же действующие нормы об обеспечении общественного порядка, о соблюдении тишины в определенные дни и часы, предназначенные для отдыха граждан.

Как видно, они далеко не всегда соблюдаются, причем не только недобросовестными гражданами — кто не слышал шума строительных работ под окном, а что будет твориться по мере разворачивания реновации.

Но как всегда, вместо того, чтобы добиваться исполнения действующей нормы, предлагается нагромоздить следующую. А лучше и вовсе запретить целый сегмент индустрии общественного питания.

И неважно, что пострадают прежде всего малые предприятия общепита, а выиграют крупные игроки. Должны же депутаты регулярно проявлять законодательную инициативу», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя в расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. метров.

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