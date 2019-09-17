Оренбург, , 14:49 — REGNUM В Оренбургской области подвели итоги детской летней оздоровительной кампании, согласно которым выраженный оздоровительный эффект получили 97,9% детей, что на 2,2% выше показателя 2018 года (95,7%), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Слабый оздоровительный эффект получили всего 1,7% детей (2018 год — 3,8%), доля детей с отсутствием оздоровительного эффекта также уменьшилась и составила 0,4% (2018 год — 0,5%)

В летнюю кампанию 2019 года на территории региона для отдыха детей и их оздоровления работало 1 130 организаций. В них отдохнули более 200,5 тыс. детей. На Черноморском побережье побывали 819 одаренных детей.

Стоит отметит, что в 2019 году расходы на летнюю оздоровительную кампанию в области увеличились на 22 млн рублей по сравнению с прошлым годом и составили 532,5 млн.