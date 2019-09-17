Париж, , 14:41 — REGNUM Иск против режиссера Люка Бессона подала Федерация охотников французского департамента Орн, сообщает издание Le Parisien.

Режиссера обвиняют в том, что он не регулирует популяцию оленей, живущих в лесу, на принадлежащей ему территории площадью 160 га в Трините-Де-Летье. Местные жители жалуются, что с 2012 года олени уничтожают урожаи кукурузы и пшеницы. В соответствии с французскими законами, они взыскали ущерб с Федерации охотников, а федерация в свою очередь планирует компенсировать убытки, подав иск к режиссеру.

Судебные слушания назначены на 30 сентября.

Бриджит Бардо, актриса, а также основатель Фонда защиты животных уже публично встала на сторону Люка Бессона, опубликовав в своем твиттере пост поддержки.