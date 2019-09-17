Калуга, , 14:38 — REGNUM В Калуге более 40 доноров из числа сотрудников органов государственной власти и студентов коммунально-строительного техникума им. И. К. Ципулина 17 сентября организованно сдали кровь на областной станции переливания крови. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, выступившем одним из организаторов донорской акции «Ради жизни на земле!»

Областной банк донорской крови пополнили совершеннолетие калужане с массой тела не менее 50 килограммов. Обязательное требование — накануне необходимо исключить из рациона животный белок.

Продолжение акции «Ради жизни на земле!» состоится 18 сентября в Центральной районной больнице Дзержинского района. Желающим сдать кровь необходимо взять с собой на донорский пункт паспорт и студенческий билет.