Санкт-Петербург, , 14:30 — REGNUM На юго-западе Санкт-Петербурга запустили обновленный трамвайный маршрут № 60, проходящий через густонаселенные жилые массивы Кировского и Красносельского районов. Теперь трамваи здесь ходят с минимальными интервалами, как поезда в метро.

Новый петербургский трамвай Electrotrans.spb.ru

Как рассказали в городском ГУП «Горэлектротранс», для запуска трамвая №60 в новом режиме его трассу продлили на 2 км, чтобы охватить большее количество пассажиров, отремонтировали пути, оптимизировали движение на перекрёстках и, самое главное, закупили современные модели трамваев.

На 60-й маршрут вышли низкопольные трехсекционные трамваи «Витязь-М» 2019 года и трамваи «ТрамРус» 2014 года. «Это полностью низкопольные трамваи, способные вместить почти 300 пассажиров, что особенно актуально для юго-запада Петербурга», — отметили на предприятии, обслуживающем трамвайные и троллейбусные маршруты.

Трамваи оборудованы аппарелями для маломобильных пассажиров, оснащены многофункциональными медиакомплексами, разъёмами для зарядки мобильных устройств.

Количество трамваев на 12-километровом маршруте составит 24 единицы. Средний интервал движения — от 3,5 минут. Общая скорость сообщения вырастет до 19,3 км/ч.

Расширение и обновление маршрута №60 даст возможность жителям Красносельского и Кировского районов быстрее добираться до станций метро «Автово» и «Кировский завод», отмечают в «Горэлектротрансе».

Как ожидается, новый маршрут будет перевозить около 7 млн пассажиров в год.

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