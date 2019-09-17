Тбилиси, , 14:21 — REGNUM В Грузии 41% жителей считают распад СССР плохим явлением, этот показатель на 2% превышает данные опроса, проведенного в апреле 2019 года, сообщает Национальный демократический институт международных отношений.

Отмечается, что больше всех негативно оценивают распад Советского Союза люди старше 55 лет (56%), меньше всех — молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет (30%). При этом 49% опрошенных считают, что распад СССР был «хорошим явлением для Грузии».

В опросе, который прошел с 13 по 29 июля, приняли участие 2,13 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил: «Для нас очень важно осознавать, что Грузия больше не является постсоветской страной. Мы страна Восточной Европы, демократическая страна, стремящаяся к полноправному членству в НАТО и Евросоюзе».

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