Кострома, , 14:19 — REGNUM В гвардейском парашютно-десантном Костромском полку команды из 27 районов области борются за победу в конкурсе «Зарница-Победа 2019», — сообщает пресс-служба губернатора региона.

В соревнованиях участвуют члены военных клубов, юнармейских и казачьих отрядов, победившие на районных этапах. Теперь, в течение пяти дней им предстоит демонстрировать знание истории Отечества, строевую и огневую подготовку, выносливость на полосе препятствий.

Присутствовавший на открытии финала игры герой России Николай Майоров пожелал участникам соревнований честной борьбы и объективного судейства. Итоги станут известны 20 сентября. Команда-победитель получит переходящий кубок губернатора Костромской области «Зарница-Победа» и примет участие во Всероссийской игре «Победа».