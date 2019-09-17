Лампедуза , Италия, , 14:15 — REGNUM За ночь с понедельника на вторник, 17 сентября, на острове Лампедуза высадились 90 нелегальных мигрантов, передает Adnkronos.

Беженцы ЕС Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о гражданах Туниса. Службы береговой охраны Италии не стали чинить препятствий при высадке.

Власти Италии при предыдущем правительстве делали ставку на ограничение нелегальной миграции и полное закрытие портов страны для их перевозчиков. Однако с уходом из правительства «Лиги» Маттео Сальвини позиция изменилась, теперь итальянские власти выражают готовность принимать мигрантов, но требуют, чтобы другие страны ЕС непременно принимали участие в их распределении.

Правила ЕС и сейчас предполагают подобную обязанность всех стран-членов, действия нового правительства Италии приведут только к увеличению числа нелегальных мигрантов на ее собственной территории, роста перераспределения не произойдет, полагают оппоненты нынешнего правительства.

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