Санкт-Петербург, , 14:20 — REGNUM Народный артист России, заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Николая Римского-Корсакова Валерий Успенский скончался в возрасте 80 лет. Сообщение об этом опубликовано на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

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Валерий Успенский ушел из жизни 17 сентября, причина смерти пока не названа.

«Информация о прощании будет объявлена позже», — отметили в консерватории.

Валерий Успенский родился 20 января 1939 года. Он окончил Ленинградскую консерваторию, работал главным хормейстером Театра оперы и балета Улан-Удэ, затем руководил детским хором Ленинградского радио и телевидения, был дирижером Ансамбля песни и пляски Дальневосточного военного округа, художественным руководителем и главным дирижёром Академического хора Хабаровска и хора Балтийской музыкальной академии.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября стало известно о кончине народного артиста РСФСР Юрия Колычева, ему было 90 лет. Колычев с 1957 года работал в труппе Московского театра имени Ленинского комсомола, он снялся в таких фильмах как «Мелодия на два голоса», «Из жизни Потапова», «Дома, который построил Свифт» и «Очарование зла».

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