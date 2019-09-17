Ростов-на-Дону, , 14:09 — REGNUM В Ростове-на-Дону продолжается расследование уголовного дела, фигурантом которого стал бывший глава местного отделения «Россельхозбанка» и экс-депутат Законодательного собрания Ростовской области Игорь Пятигорец. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил меру пресечения подследственному.

Пятигорец, задержанный силовиками в апреле текущего года, останется под стражей до 15 ноября.

ИА REGNUM ранее сообщало, что экс-депутат и бывший банкир подозревается в мошенничестве. Ущерб, причинённый кредитной организации, оценивается в 160 млн рублей.

Ещё в 2017 году было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников банка, подозреваемых в хищении около 200 млн рублей. В это же время Пятигорец возглавлял региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» (с 2010 года).

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