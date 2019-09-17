Кострома, , 14:07 — REGNUM Костромской проект «Детская поликлиника. Арт-перезагрузка» вошел в число финалистов Всероссийского конкурса молодежных инициатив «Таврида-АРТ». Костромские добровольцы получили грант 1 млн рублей. В конкурсе участвовали три тысячи проектов со всех уголков страны, сообщает пресс-служба администрации региона.

Костромские волонтеры — Максим Барченков, Антон Медведев и Ольга Дмитриева придумали проект по оформлению детских поликлиник. Медучреждения расписываются в стиле русских народных сказок, советских мультфильмов.

За пять лет художники украсили 10 поликлиник в Костроме, Нерехте, Волгореченске, Нижнем Новгороде, Дмитрове, в Крыму. Сейчас волонтеры трудятся над фасадом детской поликлиники на улице Димитрова в Костроме.

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