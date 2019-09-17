Москва, , 14:05 — REGNUM Пятиэтажный жилой дом в Москве снесли с использованием технологии «умного сноса». Об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе департамента строительства столицы.

Здание снесли по программе реновации. Оно располагалось по адресу: ул. Осташковская д. 9 к. 2.

При демонтаже использовали технологию «умного сноса». Она применяется для того, чтобы снизить влияние на окружающую среду, а также обезопасить процесс сноса.

Отходы, появившиеся в процессе демонтажа, используются повторно или перерабатываются. Кроме того, технология позволяет сохранить максимальное количество растущих на прилегающей территории деревьев.

Сначала внутри здания демонтируют отдельные элементы, а образовавшиеся отходы делят по группам: фаянс и керамика, стекло, столярные изделия. Затем с помощью экскаватора разбирают железобетонный остов здания.

Когда работы по сносу завершатся, участок передадут для строительства нового жилого дома по программе реновации. В районе Бабушкинский в эту программу вошло 93 жилых здания.

В пресс-службе отметили, что по технологии «умного сноса» было демонтировано 12 жилых домов с начала программы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Москве по программе реновации построят дом с индивидуальным проектом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве возведут реновационный дом по индивидуальному проекту