Более половины работающих в Польше граждан Украины ожидают, что их зарплата будет выше минимальной, согласно результатам опроса, проведённого Фондом поддержки мигрантов (EWL). Об этом сообщает «Польское радио».

Варшава, , 14:03 — REGNUM "Исследование также показало, что почти половина украинцев не согласилась бы работать в Польше без подписания контракта», — говорит Анатолий Зимнин из Фонда поддержки мигрантов.

Как показал опрос, более 50% работающих в Польше граждан Украины рассчитывают на то, что их зарплата будет выше минимальной и составит от 13 до 20 злотых в час (примерно от 3 до 4,6 евро).

«Это осознанность существует, при этом она растет — в прошлом году было 47%, а в этом — почти половина украинцев ни за что не согласится работать нелегально. Согласно нашему исследованию, 48% украинцев рассчитывает на получение в будущем польской пенсии», — сказал Анатолий Зимнин.

Исследование проводилось с 17 апреля по 31 мая 2019 года посредством прямого опроса. Всего было опрошено 855 работников с Украины.

Фонд поддержки мигрантов указывает, что опрос проводился только среди взрослых работников с Украины, значит, в Польше работают и несовершеннолетние украинские мигранты.

Минимальная зарплата в Польше, установленная с 1 января 2019 года, составляет 14,7 злотых в час. То есть, некоторые из украинских гастарбайтеров указали в качестве желаемой зарплату ниже минимальной, — 13 злотых в час. Из этого можно сделать вывод об уровне нелегальных зарплат граждан Украины в Польше.