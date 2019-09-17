Деревня Каменка, Красноярский край, , 14:02 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Красноярского края Александр Глисков (ЛДПР) 17 сентября на своей странице в «Фейсбуке» сообщил о том, что администрация Ачинского района подала в суд на жителя деревни Каменка, чтобы не давать ему квартиру взамен разрушенной взрывами.

«Буду обращаться в прокуратуру», — подчеркнул парламентарий, приложив фото обращения каменца.

В обращении говорится, что после августовских взрывов в воинской части под Ачинском здание общежития, в котором он проживает, стало непригодным для жизни. Однако, по его словам, в администрации Ачинского района заявили, что жильё ему не положено. Причина — поданное в суд заявление в отношении мужчины о выселении.

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В администрации Ачинского района ИА REGNUM предоставили комментарий по ситуации.

«Выселение из общежития военного городка Каменки не входит в полномочия администрации Ачинского района», — говорится в комментарии.

Также в районной администрации пояснили, что мужчина не обращался ни в администрацию, ни к специалистам Минобороны по работе с населением по вопросам ликвидации последствий ЧС в Каменке.

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Когда заявителя разыскали, выяснилось, что в общежитии он не живёт с 2016 года и за комнату не платит. Долг превысил 120 тыс. рублей.

«Министерство обороны действительно готовит документы на выселение. Данную ситуацию мы взяли на особый контроль», — подытожили в администрации Ачинского района.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрывов на складе боеприпасов в воинской части под Ачинском, прогремевших 5 и 9 августа, погиб один человек, десятки человек обратились за медпомощью. Существенно пострадала деревня Каменка Ачинского района.

Напомним, по информации районной администрации, по состоянию на 16 сентября материальную помощь получили более 2 тысяч человек, пострадавших в результате августовской чрезвычайной ситуации в Каменке. Приём заявлений и документов от пострадавших продолжается.

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