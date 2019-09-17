Женева, Швейцария, , 14:44 — REGNUM Официальный представитель Управления по координации гуманитарных вопросов ОНН Йенс Ларке обратился к мировому сообществу с призывом срочно выделить Украине $52 млн. С данным заявлением он обратился 17 сентября на брифинге в Женеве.

По его словам, деньги нужны уже срочно, так как на приобретение всего необходимого для помощи потребуется какое-то время. Ларке уточнил, что средства необходимы для восстановления пунктов первой медицинской помощи на востоке страны, возле линии соприкосновения конфликтующих сторон.

«Около 60% семей, живущих в пятикилометровой полосе вдоль так называемой линии соприкосновения, которая разделяет контролируемые и не контролируемые правительством районы, не имеют доступа к охране здоровья», — отметил Йенс Ларке.

Представитель ООН также сообщил, что планируется оказать помощь 75 тысячам жителей региона.