Кито, , 13:58 — REGNUM В сети появилась в открытом доступе информация почти о каждом жителе Эквадора, сообщает портал Zdnet.

Население Эквадора составляет 17,5 млн человек, в открытом доступе оказалось 20,8 млн записей. Это связано с тем, что база данных могла включать дубликаты и устаревшие сведения об уже умерших людях.

Отмечается, что в открыто доступе оказались имена и фамилии граждан, домашний адрес, номера телефонов, место работы, а также уровень образования и банковские счета.

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Сведения находились на серверах, принадлежащих аналитической фирме Novaestra. В настоящее время доступ к базе закрыт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее один из российских операторов фискальных данных допустил утечку в сеть информации об около 14 млн физических и юридических лиц. Данные были общедоступными на протяжении трех дней.

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