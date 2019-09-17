Томск, , 13:54 — REGNUM Тридцатая международная научная конференция «Язык и культура» проходит в Томске с 16 по 19 сентября, сообщает пресс-служба Томского государственного университета (ТГУ).

Участниками масштабного мероприятия стали более 300 лингвистов из России и восьми зарубежных стран — Германии, Турции, США, Австрии, Франции, Великобритании, Италии, Словении.

Первый день международного научного симпозиума прошёл в большом конференц-зале Научной библиотеки ТГУ. 17 сентября научную программу продолжило пленарное заседание с докладами на трёх языка. В частности, участники пленарного заседания «Немецкий язык в современном мире» обсудили исследования статуса и корпуса немецкого языка, вопросы и методики его преподавания.

В завершающий день конференции ее участники планируют работать по секциям «Язык и культура в пространстве космического мировоззрения», «Междисциплинарные исследования культуры и межкультурная коммуникация», «Язык и общество».

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