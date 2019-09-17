Сеул, , 13:58 — REGNUM За последние пять лет в Южной Корее изъяли наркотические средства, ввезенные в страну контрабандой, на сумму 1,4 трлн вон (~$1,17 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы.

Согласно опубликованным данным, с 2015 года по июль 2019 года в стране было зафиксировано 2337 случаев контрабанды наркотиков на сумму 1,43 трлн вон (~$1,2 млрд).

Известно, что в 2015 году в Южной Корее были пресечены 358 случаев контрабанды на сумму 214 млрд вон (~$179,7 млн), в 2016 году — 423 случая на сумму 88,7 млрд вон (~$74,48 млн), в 2017 году — 476 случаев на сумму 88 млрд вон (~$73,9 млн), в 2018 году — 730 случаев на сумму 870,8 млрд вон (~$731,2 млн), с января по июль 2019 года — 350 случаев на сумму 170 млрд вон (~$142,76 млн).

Как отмечают специалисты Таможенной службы, за пять лет в стране зафиксировали 737 случаев контрабанды конопли, 515 случаев контрабанды метамфетамина, 182 случая контрабанды экстези и 56 случаев контрабанды кокаина.