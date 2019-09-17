Рим, , 13:50 — REGNUM Новое правительство Италии не будет рассматривать проект так называемого «декрета Симоне Пиллона», написала на своей странице в Twitter во вторник, 17 сентября, новый министр по делам семьи Елена Бонетти.

Елена Бонетти Governo.it

«Декрет Пиллона», названный по имени своего автора — депутата национального парламента, предполагал, в частности, обязательное посредничество в ситуациях семейных разногласий, уравнивание времени, которое должен проводить ребенок с каждым из разведенных родителей, и уравнивание в правах домов каждого из родителей.

Предполагается, что политика нового либерал-популистского правительства Италии в этой сфере будет заключаться в пересмотре некоторых решений, принятых в последние полтора года (когда пост министра по делам семьи занимал представитель традиционалистской «Лиги» Лоренцо Фонтана), а также в принятии дальнейших решений в духе «гендерного» подхода.

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