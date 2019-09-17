Чита, , 13:32 — REGNUM Делегация из автономного района Внутренняя Монголия (Китай) заинтересовалась исследованиями и опытом Забайкальского государственного университета (ЗабГУ) в области озеленения территорий и воспроизведения лесов. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба вуза.

Диалог сторон проходит в рамках мероприятий международной научно-практической конференции «Приграничный регион в историческом развитии: партнерство и сотрудничество», посвященной 80-летию Победы советских и монгольских войск на реке Халхин-Гол.

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Обсуждение возможностей совместной научной деятельности стало одной из тем переговоров. В частности, китайских коллег заинтересовали возможные исследования проживающих в КНР малочисленных народов, переселившихся с территории современного Забайкалья, которые могут быть проведены учёными двух стран.

Конференция «Приграничный регион в историческом развитии: партнерство и сотрудничество» пройдет в ЗабГУ 18 сентября и соберёт учёных более чем из 20 городов России, а также представителей научных сообществ зарубежья. Также в рамках научного форума планируются выездные сессии на территории Китая и Монголии.