село Чёрный Отрог, , 13:26 — REGNUM В Оренбургской области следователи возбудили уголовное дело по факту пыток электрошокером. Для принятия процессуального решения потребовался месяц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Международном комитете против пыток.

Следователь вынес постановление о возбуждении уголовного дела по факту превышения должностных полномочий с применением насилия и спецсредств.

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Напомним, в середине августа 2019 года житель села Черный Отрог Саракташского района обратился к правозащитникам за помощью, заявив, что его пытали полицейские, выбивая признание в краже денег (5 тысяч рублей) у отца. Орудием для пыток стал электрошокер, током били в область половых органов.

Наличие травм зафиксировано в справке, полученной в Бюро судебно-медицинской экспертизы в Оренбурге. Кроме того, комбустиолог диагностировал у молодого человека «Поражение электрическим током. Электротравма I ст. Электрометки обоих бедер и наружных половых органов».

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