Воронеж, , 13:25 — REGNUM Более 400 тыс. воронежцев и гостей города, как ожидается, примут участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня города — основные события запланированы на субботу, 21 сентября, сообщила пресс-служба администрации города.

В День города в центральной части Воронежа запланированы многочисленные концерты, ярмарки, мастер-классы. Основная тема мероприятий в этом году — Год театра.

Как сообщили в мэрии, основное внимание уделяется безопасности проведения праздника: в этот период силы и средства МЧС, бригад скорой медицинской помощи будут работать в усиленном режиме. Полиция также будет нести службу по усиленному варианту — к охране общественного порядка будет привлечено более 300 сотрудников.

Места основных мероприятий оборудуют 2376 турникетами, 40 рамками, будет обеспечена штатная работа системы видеонаблюдения «Безопасный город».