Москва, , 13:05 — REGNUM Результаты исследования дают лишь первый «срез» тех проблем, с которыми сталкивается молодежь в российских городах, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя данные Финансового университета при правительстве РФ о городах, откуда хотят уехать молодые люди.

«У всех, конечно, есть право на выбор, сегодня важно самостоятельно строить свою карьеру и свой жизненный путь. В столичных городах у молодых специалистов уровень зарплаты может быть выше в два-три раза, чем в их родных городах, здесь больше возможностей для карьерного роста, приумножения человеческого капитала.

Но еще интереснее оказались бы итоги опроса населения в малых или моногородах России. К сожалению, молодежь в них практически не задерживается. Особенно печальна тенденция с оттоком или сокращением населения в древних русских городах, основанных более 700 — 800 лет назад, когда Америки и в помине не было.

Население в них (например, даже в подмосковных Коломне, Можайске и Верее) ежегодно снижается на 100 — 250 человек. Это крайне тревожная тенденция. Она обусловлена старением населения, трудовыми миграциями в Москву, низкими доходами работающих в этих городах граждан.

Благоприятные климатические условия жизни, высокий дух предпринимательства и любовь к жизни присущ Краснодару и всей Кубани. Умелая и эффективная региональная политика в области поддержки малого и среднего бизнеса уже дала отличные результаты.

Для многих Краснодар стал городом мечты, за 20 лет население города увеличилось на 300 тыс. человек, уверенно перевалив уровень 1 млн. У столицы Кубани, однозначно, потрясающее и яркое успешное будущее», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Финансового университета при правительстве РФ проанализировали и назвали города, откуда хотят переехать молодые люди.

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